Wandervogel, set di classe al Portopiccolo Beach House

TRIESTE - Il rituale dell'aperitivo della domenica sera è diventato un appuntamento imperdibile ormai da diverse stagioni. I migliori locali fanno a gara per proporre i djdi grido e le situazioni più cool per attrarre e fidelizzare il proprio e nuovo pubblico. Una scelta sempre più vasta in tutto il litorale nord Adriatico e l'idea di selezionare le situazioni più interessanti per quello che è diventato un vero e proprio must.

Ho deciso di partire alla scoperta di questo mondo con Wandervogel, uno dei massimi esponenti della musica da club degli ultimi anni, rinomato per i ritmi slow e le scelte originali che caratterizzano i suoi set. «Più è lento e più è groovy» il suo credo religioso rigorosamente in vinile; così mi racconta che possiede oltre 7000 pezzi in una collezione che ha sapientemente collezionato girando per i mercatini di mezza Europa ed in particolar modo mi esalta una selezione di dischi funky del Congo catturata in oscure botteghe di Bruxelles, dove il nostro ha vissuto per diversi anni. Una chicca coloniale da custodire gelosamente. E dosare, altrettanto.

Dicevamo - slow - è la parola chiave. Segnatevela. Un daiquiri fatto a regola dal cocktail bar del Beach House pare sposarsi in maniera perfetta al warm-up indolente, quasi pigro, come sorride nel definirsi il nostro protagonista. Riconosco le note di Phaedra, improbabile sorpresa dai meandri del periodo kosmische from lontanissima Germania Ovest. Inizia a scivolare lo spettacolo al tramonto sul golfo così come un Moscow Mule esaltato dalle note degli Azymuth sulla linea dell'orizzonte; scintilla il riflesso di una camicia vintage da James Bond in pausa relax a Palma. It's so easy!

Scende il sole, salgono i bpm: «115 - non di più» sembra un rito biblico il termometro di Wandervogel che, dopo la fase di rodaggio, parte con i classici del Balearic Sound. Modaiolo, elegante, senza tempo. E' il suo marchio di fabbrica. Ancora tanto funk, ritmiche samba, afro e la più misurata e solare delle deephouse. Per quella cool in coppia con un' altra icona del clubbing di casa nostra (e non solo), Paolo Barbato, nella one-night ‘Classic’. Appuntamento imperdibile anche per quest'estate duemiladiciotto per ripercorrere la storia della dance.

Moscow Mule a bordo piscina, vena piccante ma ancora indolente, ricercata, on the rocks. Con Roberto Lisjak aka Wandervogel scopro di avere dei miti musicali comuni: Nicola Conte e James Senese (dei quali più volte vi ho raccontato le esibizioni live), i St. Germain con quella carriera ai limiti del mitologico e - soprattutto - sua maestà Dimitri from Paris - del quale mi racconta aneddoti per la diretta conoscenza: «ho il numero di telefono in rubrica, possiamo chiamarlo in qualsiasi momento per organizzare una serata con lui, basta solo pagarlo!».

L'atmosfera a Portopiccolo viene giù rilassata che è un piacere, di gran classe. WV mi saluta con una chicca dei Napoli Centrale e ci lascia un paio di appuntamenti da non perdere: 23 giugno al Dump di Treviso (provare per credere!) e soprattutto (e qui ci sta il save-the-date) in un altra location favolosa del litorale - vale a dire il Pier di molo Venezia a Trieste - in coppia con il grande Fabrice per Tropical Disco Club il 30 di questo stesso mese. E poi ogni santa domenica qui, al Portopiccolo Beach House. Stay tuned, e naturalmente... stay slow!