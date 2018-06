Giunta Fvg: a breve le dimissioni degli assessori dal Consiglio

TRIESTE - «Si dimetteranno in tempo utile, mancava la Giunta per le elezioni per decidere i subentri». Lo ha confermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di un Forum all'Ansa, in merito alle dimissioni da Consigliere regionale da parte degli assessori nominati in Giunta.

ASSESSORI A TEMPO PIENO - «Se uno fa l'assessore non bastano 24 ore - ha precisato il governatore - e ho dei dubbi su chi mantiene il doppio ruolo, che richiede anche la presenza in commissione o in aula per le votazioni. Il cambio di passo di questa giunta è che chi viene pagato per fare l'assessore lo fa al 100% e non pensa al paracadute da consigliere» ha concluso Fedriga.