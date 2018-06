Riaperto con grandi novità l'Aquapark Istralandia

ISTRIA - E’ partita con l'apertura ufficiale del 9 giugno la stagione estiva 2018 dell'Acquapark istralandia. Molte le novità di quest'anno in particolare due nuovissime spettacolari e grandi attrazioni che saranno inaugurate la settimana prossima: l'Escape Hole, uno scivolo che offre una vista mozzafiato e alla fine vi inghiottirà in un'imbuto; il Black Kamikaze, uno scivolo per gommone altamente adrenalinico grazie alla sua caduta improvvisa; la Spray Arena per bambini, dotato di spruzzatori d'acqua interattivi per grandi sfide; la Family Pool, piscina dove i genitori potranno rilassarsi controllando a vista i figli che si staranno divertendo nell'attigua Spray Arena. tutto questo in attesa della mega attrazione 2019, lo Space Combo (nell'alegato progetto), per un divertimentoi "spaziale».

IL PARCO ACQUATICO -Tanti ottimi motivi insomma per scegliere anche quest'anno l'Aquapark Istralandia, il secondo miglior parco acquatico d’Europa secondo TripAdvisor che in soli tre anni ha già conseguito 14 riconoscimenti sia a livello locale, regionale e nazionale che internazionale etra cui, per il secondo anno consecutivo, il 5° posto nella Europe’s Best Water Parks tra i migliori 300 parchi acquatici in Europa. Il Parco acquatico Istralandia di Verteneglio è frequentatissimo dal pubblico italiano in quanto molto vicino al confine orientale e a soli 30 km. da Trieste e facilmente raggiungibile in quanto posto nelle vicinanze dell'autostrada (la «Y» istriana).

NOVITA’ - La nuova stagione, appena iniziata con l'inaugurazione del 9 giugno scorso, si attende ancora una volta molto promettente, grazie alle numerose novità proposte a cominciare dai nuovi servizi a cui si affiancheranno come sempre tante altre sorprese.

L’acqua più divertente dell'Istria è un mondo acquatico unico che offre una nuova dimensione di divertimento, passatempo e ricreazione su una superficie di 81.000 metri quadri con 20 magnifiche attrazioni lunghe ben 1,6 chilometri e una superficie d'acqua di 5.000 metri quadri. A Istralandia si trova la più grande piscina a onde nel Mediterraneo (2.500 metri quadri) assieme ad altri numerosi scivoli particolarmente attrattivi e adrenalinici.

GIORNATE INDIMENTICABILI - All'Aquapark Istralandia si può trascorrere tutta la giornata e renderla indimenticabile anche grazie alla piscina per l'idromassaggio a due livelli che offre un piacevole e rinfrescante relax per tutta la famiglia. Ma i più importanti visitatori del parco acquatico per noi sono i bambini, che troveranno a disposizione una piscina che rappresenta un vero paradiso acquatico nel quale possono divertirsi liberamente, anche grazie alle tante attrazioni come la nave dei pirati, il castello acquatico e gli scivoli adatti a loro. L'orario di apertura in giugno e settembre e dalle 10 alle 18, in luglio e agosto è prolungato dalle 10 alle 19. Il parcheggio è completamente gratuito, così come il programma di animazione e l'utilizzo di tutte le attrazioni e le piscine.



Per informazioni: info@istralandia.com | www.istralandia.hr |