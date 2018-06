Prosecco Doc Cooking Cup: a Trieste ci va l’equipaggio di Keep Cool

TRIESTE - I componenti dell’equipaggio di Keep Cool si sono aggiudicati la 24^ edizione della Prosecco Doc Cooking Cup di Venezia e parteciperanno, assieme allo chef Alessandro Ramel, alla Barcolana Chef in programma il 10 ottobre prossimi a Trieste. Il primo piatto 'La bricola' oltre alle abilità dei velisti hanno permesso alla barca degli armatori Francesco Dal Bon e Davide Cori di aggiudicarsi (per il terzo anno consecutivo) il Trofeo Scolapasta d’argento. Il trofeo Despar per un non professionista è stato assegnato ad Orso Brillo dell’armatore paolo Fioravanti, con il cuoco Luca Pallegrini; mentre il trofeo Prosecco Doc per un cuoco professionista è andato all’imbarcazione White Whale di Lorenzo de Facci con il cuoco Massimo Scopel.

L’evento era cominciato venerdì con il briefing dei partecipanti nella splendida cornice del Teatro Italia, dove è stato ricavato dopo un riuscitissimo recupero, un supermercato Despar. C’erano presenti il presidente della Barcolana Mitja Gialuz e il direttore marketing della despar, Fabio Donà. La giuria, che ha assaggiato i 23 piatti preparati durante la regata che si è svolta dalla Bocca del porto di Malamocco fino all’Isola di San Giorgio, era composta dal velista monfalconese Mauro Pelaschier, dal giornalista Giuseppe Cordioli, dal presidente e chef Franco Favaretto (del Baccalà Divino di Mestre) e dai due chef stellati Alessandro Breda (Gelius-Oderzo) e Mara Martin (Osteria Fiore –Venezia), i quali erano assistiti dal direttore del Consorzio del Prosecco Doc, Luca Giavi.

E’ stato un lavoro molto difficile in quanto alcuni piatti erano davvero molto prelibati. Alla fine si è imposto un primo piatto succulento a base di gamberi rossi, uova, farina, latte, burro, pan grattato scalogno, porro, schie, cozze, vongole veraci, seppioline, moeche, salicornia e alga wakame. In pratica lo chef ha ricorstruito una bricola di basta e alla base tutti gli ingerdienti a base di pesce: una vera delizia. Molto interessante anche una millefoglie con cozze e melanzane e 'lo scampo nel girdino' con un petto di pollo cucinato assieme agli scampi.