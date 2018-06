Fiba World Cup 2019 Qualifiers: Italia-Croazia a Trieste il 28 giugno

TRIESTE - A meno di dieci giorni dalla palla a due di Italia-Croazia, l’attesa a Trieste è già molto alta. La pallacanestro in città è molto più di uno sport e l’entusiasmo che si respira è lo stesso che i triestini hanno sempre riservato alla Nazionale fin dal 1953, anno della prima gara giocata dagli Azzurri nel capoluogo giuliano. Da allora sono seguite altre 21 partite. La numero 23 sarà Italia-Croazia, crocevia delicato per la squadra di coach Sacchetti sulla via per la Cina, dove nel 2019 si giocherà il Mondiale Fiba. Ad accogliere gli azzurri è stato il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che ha voluto presentare l’evento nel salotto più bello della città, la sala del Consiglio comunale di piazza Unità d’Italia.

LE PAROLE DI PETRUCCI E SACCHETTI - Così il presidente Fip Giovanni Petrucci: «Voglio ringraziare il sindaco Dipiazza per la grande accoglienza e per essere sempre stato vicino al nostro mondo. Ringrazio anche Master Group Sport, nostro nuovo advisor commerciale e azienda seria che lavora al nostro fianco. Sappiamo che la partita che ci aspetta sarà dura, ma noi siamo sereni e l’affronteremo al meglio. Sono molto affezionato alla città di Trieste e sono convinto che il 28 giugno il palazzetto sarà pieno come in occasione delle gare casalinghe della squadra di casa». Quella contro la Croazia non è una partita come le altre e non lo sarà mai, soprattutto a Trieste, dove la presenza della comunità croata è da sempre parte integrante della cultura e del tessuto cittadino. Nessuna rivincita per la sconfitta al Pre Olimpico, solo l’ennesimo capitolo di una storia che dal 1992 ci ha visto di fronte 37 volte. In questo caso, per i nostri rivali il match è decisivo: vincere per sperare di qualificarsi alla seconda fase o perdere ed essere prematuramente eliminati dalla corsa alla rassegna iridata del prossimo anno. Così il ct Meo Sacchetti: «La sfida alla Croazia non ha bisogno di presentazioni. Loro avranno i migliori giocatori mentre noi ci presentiamo con i nostri migliori giocatori in questo momento. Ho parlato con tutti i ragazzi, anche quelli di Nba ed Eurolega. Un bel messaggio l’ho avuto da Marco Belinelli, che al momento è in una situazione di carriera delicata ma che ha promesso che verrà a trovarci in raduno nei prossimi giorni. Un messaggio di attaccamento alla Maglia che vorrei arrivasse anche ai più giovani. Gli obiettivi ce li poniamo partita per partita. Anche io sono curioso di giocare contro la Croazia. Abbiamo creato un gruppo unito, che troverà nel carattere la marcia in più per contendere i due punti ai nostri avversari». Per l’occasione il ct ha svelato la lista dei 24 giocatori che potranno far parte della squadra nelle gare contro la Croazia e i Paesi Bassi, ultimi due impegni della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019.

LA PAROLA AGLI ORGANIZZATORI - L’evento sarà organizzato da Master Group Sport, nuovo advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro. Così il Direttore Generale di MGS Antonio Santa Maria: «Prima di tutto ringrazio il sindaco e l’assessore che ci hanno accolto nella propria casa per presentare un evento prestigioso come quello che ci sarà il 28 giugno al PalaRubini. La nostra missione è quella di organizzare eventi che combinino l'aspetto tecnico d'eccellenza a quello di uno spettacolo di alto livello, e anche qui cercheremo di perseguirla. Trieste è una città che vive quotidianamente di basket e dove la Nazionale è un’istituzione, quindi abbiamo il dovere di regalare a queste persone un evento che non potranno dimenticare. Per Master Group Sport questa occasione rappresenta l’inizio di un’importante collaborazione al fianco della Federazione e siamo a lavoro per definire alcune sorprese per il giorno della partita. L’obiettivo è quello di riempire il palazzetto e siamo sicuri che dal pubblico arriverà un enorme sostegno. La vendita dei biglietti è già cominciata e sta andando bene grazie anche ad una politica di prezzi consoni a ciò che sarà lo spettacolo, non solo per gli appassionati, ma anche per le famiglie. Intanto abbiamo già iniziato a programmare la promozione dell’evento in modo che la comunicazione sul territorio sia capillare, con pagine pubblicitarie sui quotidiani sportivi nazionali, affissioni cittadine, spot radiofonici e campagne sul web e sui social».

LE INFO SUI BIGLIETTI - La prevendita dei biglietti per il match è ufficialmente aperta da lunedì 28 maggio, in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket by Best Union e sul sito www.vivaticket.it L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 4 anni. Ingresso a prezzo ridotto da 5 a 14 anni e Over 65.