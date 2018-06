Triskell al via nella notte del Solstizio

TRIESTE - La notte del Solstizio d'estate darà il via agli undici giorni del Triskell, il festival di musica e cultura celtica che si svolgerà nella cornice del Boschetto del Ferdinandeo di Trieste fino al 1 luglio. Diciottesima edizione, un traguardo importante che merita un’apertura piena di energia, saranno infatti gli svizzeri Koenix a dare il via al cartellone musicale 2018; nati nel 2008 come progetto di musica itinerante durante la settimana medioevale a Gotland in Svezia, sviluppano negli anni uno stile unico e inconfondibile che li porta ad esibirsi in tutta Europa e a realizzare quattro album. Le loro composizioni si ispirano alle melodie medioevali dalla Svizzera e alla musica popolare celtica, il tutto contaminato con la musica trance. Cinque irrefrenabili musicisti che coinvolgeranno il pubblico con cornamuse selvagge, percussioni scatenate, canti coinvolgenti e grandi effetti scenici. A partire dalle 21.

NELL'ATTESA DELLE CELEBRAZIONI DI LITHA, il Solstizio d'Estate, che chiuderanno la prima serata nella suggestiva zona dei Tre Archi, a intrattenere il pubblico in zona palco ci sarà lo spettacolo di focogiocoleria di Vassago, un gradito ospite fisso del Festival che, con la sua lunga esperienza, porta i suoi spettacoli e coreografie in moltissime feste celtiche e medioevali, rievocazioni ed eventi. Tra le sue specialità gli spettacoli di contact juggling, manipolazioni di fuoco e soprattutto i giochi con le sfere di cristallo. In questa prima serata del festival proporrà il suo spettacolo ‘B.I.O.S: Burning Idols Over the Stars’.

PARTIRANNO DA VENERDÌ 22 GIUGNO dalle 16, i laboratori, le conferenze, le lezioni e le prove libere di tiro con l'arco, le unioni con rito celtico e le conferenze aperte a tutti. Per informazioni ed iscrizioni è sufficiente rivolgersi all'infopoint del festival. Inoltre tende storiche, accampamenti, battaglie, dimostrazioni, divinazioni e rievocazioni di antichi rituali. Animazioni varie e giochi saranno proposti dai Clan e associazioni presenti per tutta la durata del festival. Il tutto accompagnato dalla leggendaria cucina celtica e dalla favolosa birra irlandese e da una trentina di espositori con stand di artigiano celtico e fantasy che coloreranno di oggetti esclusivi il ricco mercatino.

RITORNA L'ACCLAMATISSIMA ‘LOTTERIA CELTICA’ dove anche quest'anno l’associazione Uther Pendragon ha messo in palio ben 15 premi. Nuova destinazione per il primo premio, la Cornovaglia con un viaggio 7 giorni per due persone, secondo premio un week-end a Edinburgo sempre per due, e poi bottiglie di idromele, un CD dei Pyrates!, uno degli Spinning Wheel, e vari nuovi gadget. Perché non tentare la fortuna con soli 2 euro a sostegno della manifestazione vincendo un meraviglioso viaggio? Con la Lotteria Celtica si può! Il regolamento completo è visibile sul sito www.celticevents.org, chi ama questa manifestazione ha l'opportunità di sostenerla con la possibilità di vincere meravigliosi premi.

PER APPROFONDIMENTI E PER IL PROGRAMMA dettagliato il sito della manifestazione e www.celticevents.org nonché la pagina ufficiale su FB Triskell Celtic Festival. Il XVIII Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica di Trieste Triskell è coorganizzato con il Comune di Trieste, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia Assessorato al Turismo, del Gruppo Banca Popolare di Cividale e il sostegno della ASUIT e della Trieste Trasporti, nonché del prestigioso patrocinio gratuito del Consolato generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, del Consolato Onorario della Repubblica di Ungheria e di quello onorario d'Austria.