‘Alla Lanterna’: le attrezzature da spiaggia private devono essere depositate solo nei magazzini

TRIESTE - Il Comune di Trieste-Servizio Sport ricorda ai frequentatori del Bagno marino ‘Alla Lanterna’ che esigenze pubbliche, di igiene e sicurezza, vietano di appendere con catene o comunque di depositare sotto il porticato le attrezzature da spiaggia private (lettini, sedie ecc.).

LA NOTA UFFICIALE - Per questo motivo, come si legge in una nota: «Si avvisa che tali attrezzature dovranno essere rimosse entro domenica 24 giugno e potranno essere depositate esclusivamente nei due magazzini dello stabilimento, fino al raggiungimento della massima capienza. Ringraziando per la collaborazione, si rammenta peraltro che il deposito non è custodito e pertanto il Comune non si assume responsabilità alcuna per eventuali danni ai materiali depositati».