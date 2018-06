Live in Trieste: David Byrne chiude la rassegna

TRIESTE - Cambio di orario per il concerto di David Byrne in programma sabato 21 luglio in Piazza Unità a Trieste, evento conclusivo del calendario della rassegna Live in Trieste. Il musicista, compositore, produttore, regista, autore e fondatore dei mitici Talking Heads, salirà infatti sul palco alle 21, e non alle 21.30 come inizialmente annunciato. Alla base del cambio motivi tecnici e organizzativi. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e sui circuiti esteri Oeticket.com, Eventim.si e Eventim.hr.

GLI EVENTI - Il calendario di Live in Trieste 2018 vedrà anche gli attesissimi concerti delle star heavy metal Iron Maiden (17 luglio), e del front man degli Aerosmith e icona della musica mondiale Steven Tyler (18 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .