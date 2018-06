Career day per il comparto crocieristico: 50 i posti disponibili

TRIESTE - Sono aperte fino al 31 luglio le candidature a 'Carriere@ICD', unico career day in Italia dedicato al comparto crocieristico in programma a Trieste il 19 ottobre prossimo, nell'ambito dell'Italian Cruise Day, forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico organizzato da Risposte Turismo, in partnership con Trieste Terminal Passeggeri.

Sono 50 i posti disponibili, riservati a candidati iscritti a università o master italiani, fino ai 27 anni, che saranno selezionati dalla segreteria organizzativa sulla base di criteri come i titoli di studio conseguiti, la conoscenza delle lingue ed eventuali esperienze professionali già maturate nel settore turistico. Per candidarsi è necessario compilare il form disponibile sul sito di Italian Cruise Day. Risposte Turismo contatterà i candidati selezionati chiedendo loro un curriculum vitae che, a sua volta, verrà consegnato alle aziende partecipanti per consentire contatti anche successivamente al career day. Confermata la formula delle precedenti edizioni, con incontri one to one tra i candidati e referenti delle risorse umane di alcune delle più importanti aziende del comparto crocieristico operanti in Italia.

Quelle che hanno già confermato la propria partecipazione all'edizione 2018 di Carriere@ICD sono Cagliari Cruise Port, Catania Cruise Terminal, Costa Crociere, Dreamlines, Fincantieri, Italian Host, MSC Crociere, Starboard Cruise Services, Trieste Terminal Passeggeri, Trumpy Tours, Venezia Terminal Passeggeri. Tra le iniziative che Risposte Turismo, nell'ambito di Italian Cruise Day, dedica a giovani e studenti, rientrano anche quest'anno il Premio di Laurea ICD (1.000 euro), assegnato all'autore della migliore tesi di laurea su produzione e turismo crocieristici, e il Premio di Laurea Assoporti (500 euro), all'autore della migliore tesi di laurea sulla portualità crocieristica. Anche per partecipare a questi premi le candidature sono aperte fino a martedì 31 luglio.