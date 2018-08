Fedriga: «In Fvg molti di Forza Italia chiedono di entrare in Lega»

TRIESTE - Nel Friuli Venezia Giulia «in molti di Forza Italia chiedono di entrare nella Lega. Valutiamo caso per caso». Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (Lega), in un'intervista a Repubblica in cui spiega che la divisione non è più tra chi sta con il centrodestra e chi con il centrosinistra: «C'è chi sta con i poteri forti e chi con il popolo. Noi stiamo con il popolo, chi vuole venga con noi».

IN FVG L'ALLEANZA REGGE - «Sul piano locale l'alleanza di centrodestra è salda», mentre sul piano nazionale «ho l'impressione che Forza Italia sia tirata per la giacchetta in due direzioni: c'è chi punta sulla Lega e chi vorrebbe stringere rapporti più stretti con il Pd», osserva Fedriga.

IL CASO PIEMONTE - Sul fatto che la presidenza del Piemonte possa spettare a Forza Italia, «il mondo è cambiato. Gli alleati servono per governare bene non per scambiarsi posizioni. Non si fa tocca me, tocca a te. Si sceglie chi meglio interpreta le esigenze di rinnovamento della comunità», dichiara Fedriga. «Non c'è nessuna forza politica, Lega inclusa, cui spetta una posizione a prescindere».