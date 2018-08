Sanità: nasce Coordinamento interaziendale materno-infantile

TRIESTE - La Rete pediatrica regionale ha un primo nodo: è stato varato il Coordinamento interaziendale materno-infantile tra Irccs Burlo Garofolo e Aas 5, competente per Pordenone. Un protocollo d'intesa è stato siglato tra le due realtà per coordinare attività e procedure nel settore materno- infantile.

Il progetto nasce 'dal campo', e dalle numerose forme di collaborazione tra Burlo e ospedale e il territorio di Pordenone sviluppate negli anni, ora sistematizzate in un accordo reso possibile dall'attivazione della Rete pediatrica regionale. L'accordo riguarda in particolare tre aree di interesse in cui Burlo e Aas 5 coordineranno attività e procedure: assistenza ai pazienti, verranno sviluppate sinergie nell'organizzazione dei percorsi di cura e degli interventi assistenziali, per ridurre i fattori di rischio clinico e migliorare la qualità le cure.