Ferragosto, 5 arresti e 1.123 persone controllate

TRIESTE - Sono state identificate 1.123 persone di cui cinque arrestate dalla Polizia in occasione dei controlli straordinari predisposti a Ferragosto. Sono complessivamente 40 i posti di controllo attuati martedì e mercoledì dalla Questura in collaborazione con i commissariati di Duino-Aurisina, San Sabba e Muggia.

Una cittadina rumena è stata portata al Carcere del Coroneo in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio. Intensa in particolare l'attività della Squadra mobile che a Sistiana ha individuato e arrestato una cittadina croata nei cui confronti erano stati emessi due ordini di carcerazione per reati contro il patrimonio. Due giovani triestini sono stati arrestati per aver rapinato un'anziana signora; contanti e oggetti preziosi sono stati recuperati durante le perquisizioni nelle rispettive abitazioni. Una badante, infine, è stata fermata per aver sottratto monili d'oro nell'abitazione della donna che accudiva.

La Polizia ha effettuato anche controlli nelle sale slot per il contrasto al gioco dei minori, e sono stati controllati 5 esercizi pubblici, 2 locali di pubblico spettacolo e 4 sale slot.