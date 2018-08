Calendario della Polizia: i ricavati in beneficenza

TRIESTE - Gli interessati al calendario della Polizia di Stato per il 2019, realizzato anche quest’anno con la partnership dell’Unicef, possono prenotarlo entro e non oltre il 24 settembre prossimo. Il costo è di otto euro per la versione da parete e di sei per quella da tavolo.

COME FARE - Gli interessati dovranno effettuare il versamento entro e non oltre il prossimo 24 settembre e consegnare sempre entro questa data la ricevuta del versamento stesso presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura (da lunedì a sabato, dalle ore 9 alle 12, telefoni 040 3790502 e 3790864). Il versamento va effettuato sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a ‘Comitato italiano per l’Unicef’, indicando la causale ‘Calendario della Polizia di Stato 2018 per il progetto Unicef ‘Yemen’.

BENEFICENZA - Il ricavato della vendita sosterrà il progetto ‘Yemen’, Paese in cui oltre 22 milioni di persone necessitano di assistenza immediata, e una parte sarà destinato al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato. Il calendario sarà illustrato da 12 fumettisti professionisti che, attraverso i loro disegni, rappresenteranno l’attività quotidiana della Polizia di Stato.