Le Torri di Slivia: alla scoperta della grotta

TRIESTE - La scorsa estate è stata inaugurata alla Grotta Torri di Slivia, la ‘posta sotterranea’. È stata realizzata una serie di francobolli della grotta ‘limited edition’ e una collezione di cartoline, che il visitatore può acquistare e imbucare direttamente sotto terra, nella speciale buca delle lettere ‘underground’. L'iniziativa ha avuto tale successo che è stata ripetuta anche questa estate: all'info point/agriturismo Le Torri di Slivia (Aurisina Cave 62/A 34011 Duino-Aurisina) sono disponibili 4 tipologie di francobolli dedicati e una linea di cartoline della grotta tra le quali scegliere. Ma non solo.

LE TORRI DI SLIVIA - Quest'anno Le Torri di Slivia ha anche deciso di produrre una versione inglese e una tedesca del libretto ‘El Carso in scarsela: il sentiero del castelliere di Slivia e la Grotta delle Torri’, scritto da Pino Sfregola e pubblicato da Luglio Editore. I volumi – in italiano, in inglese, in tedesco – sono acquistabili all'info point. ‘È importante far conoscere davvero al turista il nostro territorio, consentire un accesso semplice ai sentieri del Carso e raccontare le bellezze di queste terre in modo che diventino facilmente fruibili da tutti – spiega Corrado Greco, proprietario della Grotta Torri di Slivia – Ma se non investiamo nella promozione e nella produzione di materiali utili nelle varie lingue, facciamo solo una parte del nostro lavoro. Per questo noi abbiamo deciso di investire direttamente, senza richiedere o attendere fondi pubblici, per creare dei materiali utili al turista che arriva da noi e vuole scoprirci. E questi sono solo i nostri primi passi. Siamo convinti che accogliere il turista nel modo giusto sia una strada obbligatoria se vogliamo fare dell'accoglienza vera e anche se vogliamo dare vita a un tipo di turismo rispettoso dell'ambiente e delle nostre zone: raccontiamoci al turista, diamogli degli strumenti per visitarci in totale rispetto, forniamogli conoscenza nella sua lingua e non solo posti dove dormire, ma cultura, storia, servizi, aiuti, indicazioni’. Infine, sono stati ampliati gli orari di apertura e fino al 15 settembre la grotta sarà aperta e visitabile ogni giorno.

INFORMAZIONI SULLE VISITE GUIDATE - La visita guidata alla grotta delle Torri di Slivia inizia con un breve, caratteristico percorso a bordo dell'Agribus, un trattore con rimorchio, che in pochi minuti dalla biglietteria/agriturismo trasporta i visitatori all'ingresso artificiale della cavità. La visita completa di tragitto ha una durata di circa 75 minuti. Il percorso prevede la discesa di 200 gradini e relativa risalita. La temperatura interna varia a seconda delle stagioni dai 3 ai 9 gradi e l'umidità della grotta (oltre il 90%) può rendere scivolosi alcuni tratti del percorso. Per questo consigliamo di portare con sé una giacca e indossare scarpe comode con suola in gomma. Le visite sono tutte guidate con partenza ad orari fissi. Per i gruppi organizzati inferiori a 15 persone non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi all'agriturismo entro gli orari stabiliti, mentre per i gruppi organizzati superiori ai 15 visitatori è consigliata la prenotazione.

Orari 2018:

Fino al 15 settembre: tutti i giorni: 10.30 / 12 / 14 / 15.30

Dal 16 settembre, ottobre: sabato, domenica e festivi: 10.30 / 14 / 15.30

Novembre: sabato, domenica e festivi: 10.30 / 14

Dicembre, gennaio e febbraio: chiuso (eventuale apertura su richiesta)

Info: www.grottatorridislivia.it