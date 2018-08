Ponte di Ferragosto: maxi controlli della polizia ferroviaria

TRIESTE – Compartimento polizia ferroviaria Friuli Venezia Giulia: maxi controlli sui treni e all’interno delle stazioni in occasione del ponte di Ferragosto.

DURANTE IL LUNGO PONTE DI FERRAGOSTO, caratterizzato dal forte aumento dei flussi turistici che investono anche il trasporto su rotaia, tenuto conto del momento particolarmente delicato in ambito internazionale e dall’aumento del flusso migratorio sul confine orientale, la polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia è stata particolarmente impegnata in servizi straordinari di vigilanza e controllo nelle stazioni e sui treni, finalizzati a garantire la sicurezza di movimento dei viaggiatori. Particolare attenzione è stata posta al transito che interessa il valico di Tarvisio, via naturale di transito per i flussi migratori illegali, dove i servizi sono stati attuati grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine della vicina Austria.

NEL PERIODO compreso tra il l’11 e il 18 agosto sono state controllate 73 stazioni ferroviarie e scortati 88 treni da personale della polizia ferroviaria in uniforme di istituto. Ciò è avvenuto sull’intera rete ferroviaria della regione, con l’impiego di 498 operatori Polfer, con il compito di prevenire e reprimere possibili illeciti lungo tutte le tratte ferroviarie. Sono state identificate 421 persone, indagati 20 soggetti ed elevate nove contravvenzioni. Infine, particolare attenzione è stata prestata ai depositi bagagli presenti all’interno delle principali stazioni del Friuli Venezia Giulia, senza che venisse riscontrata alcuna irregolarità.