In 37 comuni Fvg via chek up aereo delle linee elettriche di Enel

FVG - Parte il 20 agosto, in 37 comuni del Friuli Venezia Giulia, la seconda e ultima tranche della campagna 2018 di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione di E-Distribuzione, società del gruppo Enel, per un totale di 810 Km e 60 ore di volo. Lo riporta una nota di Enel.

VERIFICHE - Attraverso i riscontri delle operazioni di sorvolo, incrociati con l'analisi della rete e la sua manutenzione predittiva, la società "punta a verificare 'lo stato di salute' delle proprie linee elettriche e, dove necessario, predisporre piani di intervento». Il sorvolo a bassa quota delle linee elettriche "consente la rilevazione visiva di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti, con particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, la verifica dello stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei trasformatori posizionati su palo». Per il 2018 - conclude la nota - saranno ispezionate complessivamente nella regione 10.900 km di linee, in 470 comuni delle province di Udine e Pordenone, per un totale di 650 ore di volo.