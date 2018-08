Incidente stradale a Muggia: due feriti in codice giallo a Cattinara

MUGGIA - Incidente stradale a Muggia, nella mattinata del 21 agosto. La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata poco prima delle 10. Il sinistro si è verificato lungo la strada per Chiampore, all’altezza del sentiero dell’Arciduca. Coinvolte due vetture.

I FERITI - I conducenti rimasti feriti non sono usciti dai rispettivi mezzi, entrambi sono stati travati dai soccorritori in stato di coscienza. Dalla centrale Sores di Palmanova, è stata inviata sul posto un’ambulanza in codice giallo. I due pazienti sono stati trasportati al pronto soccorso di Cattinara. Uno dei feriti, una donna, avrebbe riportato un trauma toracico da cintura, era ipotesa e con una frattura scomposta a un arto superiore. L’altro conducente ferito, invece, avrebbe riportato un trauma al rachide cervicale. Sul posto, assieme ai sanitari anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso.