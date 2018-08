Auto contro bici a Duino: ragazza sbalzata per oltre 4 metri

DUINO - Auto contro bici a Duino: la giovane a bordo della due ruote è stata sbalzata per oltre quattro metri dal punto dell’impatto. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, poco prima delle 12, lungo la strada statale 14, all’altezza del monumento dedicato ai ‘Lupi di Toscana’.

I SOCCORSI - A seguito del sinistro sono subito stati allertati i soccorsi: dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate sul posto un’ambulanza, partita da Monfalcone in codice giallo, e un’automedica da Santa Croce. Dopo una prima valutazione sul posto, la paziente con traumi minori, è stata trasportata in codice verde in pronto soccorso di Monfalcone. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.