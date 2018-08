Ancora delfini avvistati nella Riserva di Miramare

TRIESTE – E’ la seconda volta che accade in questa estate 2018. Nella Riserva di Miramare si sono rivisti due delfini. Uno dei due è lo stesso che si era fatto fotografare qualche settimana fa, destando la curiosità dei ricercatori ma anche dei turisti. «Uno dei due esemplari è già stato identificato come Silas, già avvistato a luglio e identificato grazie ai marker della pinna dorsale come appartenente al gruppo di delfini di Pirano – spiegano dalla Riserva di Miramare –. Lo staff di Wwf italia ha monitorato da lontano i due esemplari fino a Sistiana, senza interferire mentre nuotavano molto tranquillamente».

Nelle immagini di Maurizio Spoto, si può vedere anche l’arrivo dei ricercatori sloveni dell’associazione Morigenos, sopraggiunti con la loro imbarcazione per monitoraggio e documentazione fotografica dei due mammiferi. «Al momento – aggiungono dalla Riserva – è in corso l’identificazione anche dell’altro esemplare, grazie al confronto con il cospicuo database esistente dei delfini presenti nell’Alto Adriatico».

"In caso di avvistamento, tenete i binocoli pronti - concludono i ricercatori triestini – e se li scorgete in navigazione osservate alcune semplici regole condivise anche dai colleghi sloveni, per garantire la sicurezza di questi splendidi cetacei: rallentate o spegnete il motore, non rincorreteli, saranno eventualmente loro ad avvicinarsi, rispettate le distanze, specie in presenza di giovani, non tuffatevi, non offrite cibo, godetevi lo spettacolo!».