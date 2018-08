‘Le geografie dei cibi’: appuntamento alla Quarantotti Gambini

TRIESTE - Giovedì 23 agosto, con inizio alle 17 (e fino alle 18.30), alla Biblioteca Comunale ‘Quarantotti Gambini’ (via delle Lodole 7/a, a San Giacomo), ‘Le geografie dei cibi’ sarà il tema del nuovo appuntamento del ciclo ’Giovedi bibliotechiamoci!’, programma di letture e laboratori per bambini (dai 4 anni), ragazzi e adulti, sorto dalla collaborazione fra la biblioteca e Coop Alleanza 3.0, giunto quest’anno alla quinta edizione..

L’INCONTRO, dedicato alla storia degli alimenti, prevede una serie di letture alternate ad attività laboratoriali che accompagneranno il pubblico in modo giocoso e divertente alla scoperta della rivoluzione culinaria iniziata con Cristoforo Colombo, individuando la provenienza dei cibi più comuni entrati nella nostra cultura alimentare ma arrivati da molto lontano.

L'INGRESSO sarà libero e gratuito per tutti, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti. Anche questa iniziativa è inserita nel programma di ‘Trieste Estate 2018’, il ‘cartellone’ di eventi organizzato dal Comune a beneficio dei triestini che restano in città e dei molti turisti che vi giungono in visita (www.triestestate.it). L'appuntamento successivo sarà poi giovedì 6 settembre con ‘Si ricomincia! Seguire uno stile alimentare salutare per essere in forma a scuola’.

INFO: 040.0649556 | bibliocom@comune.trieste.it | Facebook |