Il maltempo blocca la stazione centrale di Trieste

TRIESTE - Treni cancellati e ritardi alla stazione centrale di Trieste nella serata del 25 agosto, a causa del maltempo.

CAUSE - I ritardi sono arrivati fino a 60 minuti negli arrivi e nelle partenze. Alcuni treni in partenza sono stati cancellati. Dalle 20.30 - ha informato Rfi - a seguito di scariche atmosferiche si sono verificati un guasto al distanziamento dei treni tra il Bivio di Aurisina (Trieste) e Trieste Centrale e un guasto ai segnali nella stazione di Trieste Centrale. Diversi i passeggeri in attesa ai binari.

NORMALE CIRCOLAZIONE - La circolazione è ripresa attorno alle 22. Oltre ai ritardi che hanno riguardato una Freccia e sei treni regionali, sono 4 in tutto i treni cancellati.