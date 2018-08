Bloccati al Lisert di Trieste: sono i componenti di una banda di ladri

TRIESTE - Tre persone sono state bloccate alla barriera Lisert di Trieste, a bordo di un'auto con targa francese, mentre cercavano di lasciare il territorio italiano, sono ritenute responsabili di una serie di furti messi a segno nella settimana di Ferragosto in Toscana, a Pistoia. Il quarto componente della banda è stato fermato in un'abitazione della città toscana dove aveva trovato alloggio tutto il gruppo. Nella casa sono stati trovati, oltre a parte della refurtiva recuperata (Gioielli, monili in oro, orologi e apparecchiature elettroniche), anche oggetti da scasso e meccanica di precisione adoperata per l'apertura di serrature.

LE INDAGINI - I quattro cittadini di origine georgiana sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria. L'operazione è stata condotta dalla polizia di Pistoia in collaborazione con la polstrada di Gorizia. Le indagini, dirette dal pm di Pistoia, Luigi Boccia, erano partite a inizio settimana dopo che l'autovettura con targa francese era stata intercettata nella città toscana con tre di loro a bordo.