Perde il controllo dello scooter all’altezza di una curva: una persona in ospedale

TRIESTE - Cade con lo scooter in via Ottaviano Augusto, a Trieste. Una persona finisce all’ospedale.

L’INCIDENTE E I SOCCORSI - La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata poco prima delle 13.30. Dalla centrale Sores di Palmanova è stata inviata sul posto un’ambulanza, in codice giallo. Poco dopo è arrivata anche la polizia municipale di Trieste. La persona a bordo del mezzo a due ruote ha perso il controllo all’altezza di una curva, rovinando a terra. Preso in carico dai sanitari, il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso di Cattinara in codice verde. Per lui, fortunatamente, solo delle contusioni e delle escoriazioni multiple.