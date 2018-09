Incidente sul raccordo autostradale 13: grave un automobilista

TRIESTE - Grave incidente autostradale, sabato notte, sul raccordo autostradale 13, dopo l'uscita Fernetti, in direzione Lisert-Trieste. L'incidente si è verificato attorno alle 00.40 quando un'auto è uscita fuori strada, schiantandosi contro il guard rail. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti 118 con automedica e ambulanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polstrada di Trieste. Dopo essere stato estratto dal veicolo, l'automobilista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dove è stato ricoverato in codice rosso.

L'Anas comunica che è stata chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Venezia. Per chi procede in direzione Venezia l'uscita obbligatoria è allo svincolo per la località Prosecco.