'Il secolo italiano.1918-2018': proseguono le visite guidate gratuite

TRIESTE - Dopo il prolungamento della mostra 'Il secolo italiano. 1918-2018: com’è cambiata la città a cent’anni dalla fine della Prima guerra mondiale' fino al 16 settembre, proseguono anche le visite guidate gratuite.

Mercoledì 5 settembre, alle 17, nuova visita guidata alla mostra di Sala Selva, a palazzo Gopcevich, in via Rossini 4. Il curatore, Andrea Vezzà, illustrerà le cinquanta immagini che compongono il percorso espositivo scelto per testimoniare l’impegno italiano, in termini di opere pubbliche e infrastrutturali, a beneficio della città, e come questa sia cambiata a livello architettonico nel corso del secolo passato. L’ingresso alla mostra è gratuito.