Coldiretti Trieste: aperto un mercato di Campagna Amica all’Asp-Itis

TRIESTE - Un nuovo mercato di Campagna Amica a Trieste. Si svolgerà tutti i giovedì mattina dalle 8 alle 13 nei giardini dell’Asp-Itis, in via Pascoli nel quartiere di Largo Barriera Vecchia. L’iniziativa è stata presentata nella struttura residenziale triestina in occasione di una conferenza stampa. Presenti il presidente della residenza protetta per anziani Aldo Pahor, il direttore generale Fabio Bonetta, il presidente di Coldiretti Trieste Alessandro Muzina e il direttore Ivo Bozzato.

Da parte di tutti è stata espressa la soddisfazione per una novità che si sviluppa all’interno della struttura per offrire l’occasione non soltanto di acquisto di prodotti agricoli direttamente dagli agricoltori, ma anche per offrire opportunità di incontro con gli ospiti della struttura che, è stato sottolineato dai vertici di Asp-Itis, «vuole essere aperta e al servizio del territorio». Ed è proprio con questo spirito che nasce la collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Campagna Amica, è stato rilevato dai rappresentanti di Coldiretti, «non è soltanto un momento economico, ma anche sociale; l’auspicio pertanto è di garantire alle persone che vivono, lavorano e frequentano l'Itis piacevoli situazioni di vita quotidiana e di aprire ulteriormente l'ente ai cittadini di Trieste».

Campagna Amica garantirà in questa prima fase la presenza di cinque aziende che poi cresceranno numericamente nei prossimi mesi. «In cantiere ci sono già altri progetti di collaborazione con l’istituto – ha detto il presidente di Coldiretti Trieste Muzina – che hanno proprio l’intento di rafforzare sempre di più il legame tra la città e il suo comprensorio agricolo». Campagna Amica è già presente a Trieste con i mercati del martedì in piazza Vittorio Veneto e del sabato a San Giacomo.