Trieste, emessi cinque fogli di via e denunciate 3 romene

TRIESTE - Il Questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di due cittadini italiani, V.E., nato nel 1961 a Salerno e residente a Cordenons, e P.P.L., nato nel 1974 a Milazzo (Me) e residente a Tribiano (Mi), entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati fermati e controllati mercoledì mattina, in via Milano all’intersezione con corso Cavour, da un personale della Questura mentre si trovavano a bordo di un’autovettura condotta da V.E., che è risultata essere stata noleggiata.

Quest’attività è stata illustrata in mattinata alla stampa dal nuovo dirigente della Divisione anticrimine della Questura, Rosanna Conte, che ha ricordato quanto fatto nell'ultimo mese, con undici fogli di via obbligatori, nove avvisi orali, una proposta di sorveglianza speciale inoltrata al Tribunale di Trieste, tre Daspo e tre ammonimenti per atti persecutori o per violenze domestiche. Importante è questa attività che viene svolta nei confronti di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, che permette agli operatori di monitorare gli atti illeciti e di avere una valenza di deterrenza nell’immediato. E proprio di attività sinergica attuata nell’immediatezza ha parlato il vicedirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, Commissario Capo Chiara Ippoliti, in merito al deferimento in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso di tre cittadine rumene, N.M., nata nel 1975, S.A.C., nata nel 1994, e L.S., nata nel 1996, tutte già note alle forze dell’ordine. Sono state notate in centro da città dal titolare di una pizzeria di viale Sanzio, che mercoledì pomeriggio aveva subito il furto dell’intero incasso presente all’interno del registratore di cassa dell’esercizio commerciale.

L’uomo le ha riconosciute e, tramite il 112, ha contattato la sala operativa della Questura che ha allertato un equipaggio della Squadra Volante. Raggiunte le donne in via Torrebianca, gli operatori hanno effettuato i riscontri e le verifiche del caso. Successivamente le rumene sono state accompagnate in Questura e, dopo le formalità di rito, sono state denunciate. Lasciata la struttura alberghiera presso la quale erano alloggiate, giovedì mattina sono state rintracciate da personale della locale Polizia Ferroviaria presso le biglietterie automatiche della stazione centrale, intente presumibilmente a lasciare la città. Anche nei confronti di queste tre donne il Questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno in questo comune per tre anni.