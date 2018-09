Ripartono i ‘Sabati Ecologici 2018’

TRIESTE - Riparte sabato 8 settembre la terza e ultima fase dei ‘Sabati Ecologici 2018’, l’iniziativa itinerante promossa da AcegasApsAmga e dal Comune di Trieste contro l’abbandono dei rifiuti ingombranti che quest’anno ha già permesso di raccogliere circa 60 tonnellate di materiali.

La terza fase dei ‘Sabati Ecologici’ riparte da Prosecco, dall’area parcheggio ‘Mandria’, con orario continuato dalle 10 alle 18. Anche per le ultime 4 tappe dell’iniziativa sarà presente per tutti e 4 i sabati anche la Onlus Oltre Quella Sedia con un proprio stand per raccogliere oggetti per il progetto di recupero creativo RiCREAzione – Nuova vita ai tuoi rifiuti. In occasione dei ‘Sabati Ecologici’ quindi i cittadini troveranno come sempre un’area allestita per il centro di raccolta mobile per consegnare quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferiti nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata. Presso uno stand separato sarà invece presente Oltre Quella Sedia al quale i cittadini potranno decidere di donare i propri oggetti in alternativa al conferimento.

Continua dunque il progetto di recupero creativo RiCREAzione – Nuova vita ai tuoi rifiuti, della Onlus Oltre Quella Sedia, iniziativa nata dal desiderio di realizzare delle attività dedicate all'ambiente e al riuso. Il progetto consente di dare nuova vita ad oggetti di scarto grazie al loro recupero creativo da parte dei ragazzi diversamente abili che collaborano con l'associazione, oltre a contribuire a sostenere le loro attività. Per sostenere il progetto RiCREAzione è sufficiente recarsi alle tappe dei Sabati Ecologici dove Oltre Quella Sedia sarà presente con un proprio stand per ritirare gli oggetti che i cittadini vorranno donare. Inoltre, a fronte di un'offerta libera, sarà possibile ricevere un oggetto RiCREAto.