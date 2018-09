Grande Guerra, Serracchiani: «Stretto legame tra Italia e Austria»

TRIESTE - «Tra l'Italia e l'Austria c'è uno stretto legame che oggi rinsaldiamo, ricordando e onorando tutti assieme i nostri caduti». Lo ha detto la deputata del Pd Debora Serracchiani a Trieste, al Museo della Guerra per la Pace 'Diego de Herinquez', partecipando alla cerimonia di presentazione della spilla realizzata in occasione del 27° Incontro italo-austriaco della Pace, alla presenza del commendatore Mario Eichta, ideatore e promotore degli Incontri sin dal 1992, e del presidente dell'Unione degli Istriani, associazione coorganizzatrice assieme al Comune di Trieste e alla Regione Friuli Venezia Giulia.

«Ho sostenuto con assoluta convinzione questo evento - ha spiegato - come tutte le occasioni in cui abbiamo rievocato la Prima guerra mondiale: il confronto tra i nostri tempi e quelli passati, tra la pace di oggi e le guerre di ieri, costituisca un'esortazione a lavorare per la pace e la convivenza. Questi sono giorni molto importanti, in cui Italia e Austria hanno molto da dirsi, fra loro e nell'ambito europeo". Serracchiani, che ha partecipato alla visita all'esposizione museale assieme a un gruppo di ospiti italiani e austriaci, ha condiviso con Lacota l'auspicio che «vada a buon fine e in tempi ragionevoli il progetto di erigere un monumento all'imperatrice Maria Teresa, vera madrina di Trieste e delle sue fortune emporiali".

Al termine della visita, una breve cerimonia è stata dedicata alla presentazione della spilla commemorativa, con gli indirizzi di saluto del vicepresidente nazionale della Croce Nera austriaca Walter Murauer e dell'assessore comunale all'Ambiente Luisa Polli.