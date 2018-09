Al Cantera è tempo di Closing party

TRIESTE - Con una serata esplosiva sarà celebrata l’ultima notte del Cantera (Social e Cafè insieme) per un festoso arrivederci al 2019. Sabato 15 settembre si concluderà, infatti, la rassegna ‘Eventi ed Entertainment’ in Baia di Sistiana con una grande festa finale (dalle 23 alle 4), che vedrà il coinvolgimento di tutti coloro che hanno animato le lunghe notti estive, da maggio a metà settembre. «Un closing party – afferma Sergio Fari, Presidente di SRS Servizio Ricreativo di Sistiana Srl, ringraziando le migliaia di persone che hanno affollato la baia di giorno e di notte, nonché tutti gli artisti coinvolti e l’infaticabile Staff – alla fine della prima tappa di un percorso ideato per la valorizzazione della Baia di Sistiana come luogo d'incontro rivolto a molteplici target, che è partito dalla creazione della nuova immagine per la promozione dell’offerta turistica, enogastronomica e del divertimento, ed è proseguito con l’organizzazione di tantissimi eventi dedicati a diverse tipologie di pubblico».

CLOSING PARTY - La chiusura della stagione del Cantera è stata preceduta dai closing party del Cohiba dalle ultime serate di tango e musica latina e dall’ultimo dei Reload Events dedicato alla musica elettronica con ospite Jonn Gaiser, DJ e musicista (batterista) che ha iniziato a creare musica campionando, mischiando e generando musica con l'utilizzo misto di batterie acustiche e digitali, richiesto in Europa, Usa e Giappone. Una giusta conclusione, in linea con la scelta di proporre al Cantera generi musicali di tendenza (in alcune serate) e che ha visto tanti Top Dj internazionali alle consolle. Per il Closing Party 2018 del Cantera, saranno presenti tutti i dj resident che hanno animato le serata in Baia di Sistiana: Luca Noale, Giovanni Mans, Jody, Alexino e Morfeus. E per tutti i partecipanti, Baia di Sistiana regalerà i gadget marchiati Cantera: zainetti, braccialetti, cappellini, T-Shirt nel ricordo di una stagione ‘all’altezza del mare’.