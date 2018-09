Trieste: temporanea chiusura servizio sociale comunale

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che la sede del Servizio Sociale comunale - Uts 3 di Via Pascoli 35/1 è temporaneamente chiusa al pubblico per consentire un intervento di derattizzazione. Fino a riapertura (presumibilmente la prossima settimana) lo sportello per l'accesso è spostato nella sede della Uts 1 di Via Moreri 5/B (con orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11; telefono 0404194529). Le assistenti sociali dell’‘Area tematica minori’ sono temporaneamente trasferite in via Moreri, mentre quelle dell' ‘area adulti’ nella sede di palazzo Galatti, in piazza Vittorio Veneto.