‘Bagordi Tergestini e legiomania a Tergeste’: doppia rievocazione storica a San Giusto

TRIESTE - Un mese di settembre nel segno di due rievocazioni storiche nei siti museali del Colle di San Giusto. Da venerdì 14 a domenica 16 settembre vanno in scena in Castello i Bagordi Tergestini - Viaggio nella Trieste medievale tra storia e leggenda’. Da venerdì 28 a domenica 30 settembre al Civico Museo d’Antichità ‘J. J. Winckelmann’ è la volta di Legiomania a Tergeste 2018 - ‘Tre giorni di arti, mestieri, vita quotidiana a combattimenti nella Tergeste romana’.

IL 14 SETTEMBRE - Partenza dunque venerdì 14 settembre alle 17 al Castello di San Giusto nella storia e nella leggenda della Trieste medievale in un evento curato dall’Associazione Tredici Casade, dalla società veneziana Wavents e dal Consorzio Europeo di Rievocazioni Storiche con la partecipazione di Arcieri di Trieste (A.S.D. Archery Team), Cantori delle Tredici Casade, Clamor et Gaudium, Cavalieri del Drago, Cinghiali Tergestini, Danza & Più, Falconieri del Re, Gaelicus Academy, Giullare Tornello, Locanda dell’Aquila Nera, Mercato e mestieri di Santa Giustina, Associazione Per la Storia, Schola Tamburi Storici di Conegliano Veneto, Teatrobàndus.

EVENTI - Agli eventi in programma venerdì 14 dalle 17 alle 21, faranno seguito quelli di sabato 15 settembre dalle 10 alle 21 e quelli di domenica 16 settembre dalle 10 alle 14. Si accede con il biglietto di ingresso la Castello di San Giusto, comprendente la visita al Civico Museo del Castello di San Giusto – Armeria e al Lapidario Tergestino al Bastione Lalio.

IL BAGORDO era una festa annunciata alla popolazione con un pubblico bando, in cui nel Medioevo si celebravano particolari ricorrenze con grandi spettacoli di piazza, alternati a prove d’abilità e a dimostrazioni militari. Con i Bagordi Tergestini, entriamo dunque nell’Età di Mezzo (ambientazione a cavallo tra XIII e XIV secolo) a Tergeste, ricca cittadina che vanta la sua origine dai pronipoti di Noè, per celebrare le prove d’abilità dei ‘boni homines’ pronti alla difesa delle mura, e le feste di piazza alle quali partecipano tutti, cittadini e forestieri. Perché al di là dell’Historia, esiste la storia scritta giorno per giorno dal comune cittadino e dal podestà, dalla guardia alle mura e dai popolani, ed è in questo spirito che il Castello di San Giusto di Trieste abbassa il ponte levatoio per invitare tutti a bagordare diventando allo stesso tempo spettatori e protagonisti, non solo di fatti d’arme tra mercato e taverna, ma anche della giuria nell’inquisizione dei Ranfi, nell’istigare il Consiglio Maggiore a firmare o meno la pace con l’antica Mugla, nel partecipare ad un matrimonio ‘di casata’ e, dulcis in fundo, tra giochi, danze e giullarate a gozzovigliare alla Festa Vinalia offerta dai generosi vitigni del bisavolo Noè.

NELL’ULTIMO FINE SETTIMANA DI SETTEMBRE, dal 28 al 30, l’ambientazione si sposta dal Castello di San Giusto al Giardino del Capitano annesso al Civico Museo d’Antichità ‘J. J. Winckelmann’ (ingresso da Piazza della Cattedrale; Via della Cattedrale, 15 e Via San Giusto, 4) per Legiomania A Tergeste 2018 ‘Tre giorni di arti, mestieri, vita quotidiana e combattimenti nella tergeste romana’, in un programma che vede ancora in prima fila Wavents e il Consorzio Europeo di Rievocazioni Storiche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e con la partecipazione di Società Friulana di Archeologia - Sezione Giuliana, Cohors Veterana – Taberna Civilis, Legio X Gemina Pia Fidelis Domitiana, Associazione Culturale S.P.Q.R., Associazione Culturale Romanitas e APS Mos Maiorum. L’accesso è libero ed la manifestazione si articola con il seguente orario; venerdì 28 settembre dalle 17 alle 19; sabato 29 e domenica 30 settembre dalle 10 alle 19.

IN PROGRAMMA rievocazioni storiche e aree didattiche tematiche, riti sacri civili e militari, dimostrazioni gladiatorie, conferenze su vari temi, eventi ed esibizioni. Ai visitatori l’invito a lasciarsi prendere idealmente per mano da un gruppo di bravissimi rievocatori e scendere a ritroso la scala del tempo, contando un secolo ogni gradino, per ritrovarsi a Tergeste in epoca romana: un viaggio alla scoperta di medicina, cosmesi, condizione della donna, alimentazione dei Romani e per ritrovarsi avvolti nella suggestione dei riti pagani, militari e civili, incontrare i famigerati gladiatori, visitando la loro Schola Armaturarum e scoprendo chi fossero veramente questi personaggi e quale ruolo ricoprissero nella fitta trama sociale romana. Dieci gli approfondimenti tematici articolati in altrettante postazioni didattiche dedicate a Musica, Medicina, Giochi romani, Cosmesi, La donna nella vita pubblica e privata, Usi e costumi, Cucina e alimentazione, Religione, Museo del legionario, Museo del gladiatore.