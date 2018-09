10° memorial Rodolfo Crasso: i provvedimenti alla viabilità

TRIESTE - Per favorire il regolare svolgimento del ‘10° Memorial Rodolfo Crasso’, il Comune di Trieste ha messo a punto un'ordinanza per regolare al meglio il traffico e la viabilità in occasione di questa tradizionale manifestazione sportiva.

PROVVEDIMENTI - In particolare, domenica 16 settembre, dalle 7 alle 14, e comunque fino al termine delle attività, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in Porto Vecchio sull’area di parcheggio situata dietro al Magazzino 26 (intero piazzale). Con le stesse modalità sarà vigente anche il divieto di transito per tutti i veicoli in Porto Vecchio sulla viabilità perimetrale al Magazzino 26, nonché il senso unico alternato, gestito da movieri degli organizzatori della manifestazione, sul tratto viario compreso tra il Magazzino 26 e la Centrale Idrodinamica.

MANIFESTAZIONE - Durante lo svolgimento della manifestazione in Porto Vecchio, tutti i veicoli coinvolti ed autorizzati dagli Organizzatori della Gara, nonché gli eventuali spettatori dovranno utilizzare per l’ingresso e l’uscita dal comprensorio del Porto Vecchio solamente il varco in corrispondenza di viale Miramare.