Passeggiate cinematografiche: doppio appuntamento nel fine settimana

TRIESTE - In arrivo il primo weekend di passeggiate cinematografiche del nuovo ciclo 2018-2019: sabato 15 settembre la giornalista Elisa Grando condurrà i visitatori attraverso un itinerario completamente dedicato ad una delle location più suggestive di Trieste. Il Porto Vecchio è un set a cielo aperto utilizzato spesso dalle produzioni (Il Ragazzo Invisibile, La Porta Rossa, Il Paziente Inglese…). I partecipanti avranno l’occasione di visitare l’area inaccessibile solitamente al pubblico e, grazie ad alcuni visori, vedere alcune scene dei film girati all’interno del Porto Vecchio. Partenza alle 11 dalla Casa del Cinema.

DOMENICA - Mentre domenica 16 settembre Esterno/Giorno propone un tour di circa due ore curato e raccontato dal critico cinematografico, Nicola Falcinella e dedicato a tutte le produzioni cinematografiche di ieri e di oggi che hanno scelto Trieste e in particolare il Carso come cornice ideale per raccontare le loro storie. Una gita in pullman alla scoperta delle location periferiche di Trieste che hanno ospitato diverse produzioni come Va’ Dove Ti Porta Il Cuore di Cristina Comencini, La Ragazza di Trieste di Pasquale Festa Campanile e Julia e Julia di Peter del Monte, Un modo per conoscere luoghi meno noti di Trieste, ma altrettanto suggestivi attraverso la lente cinematografica. Il ritrovo è alle 15 in Piazza Oberdan.

Il costo della passeggiata è di 10 euro e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a esternogiornots@gmail.com o telefonando a 3394535962.