Leggi razziali: Martina (Pd) martedì in città per una visita alla Risiera

TRIESTE - Il segretario nazionale del Partito democratico Maurizio Martina sarà a Trieste il 18 settembre, in occasione dell'80esimo anniversario dell'annuncio delle Leggi razziali, fatto da Benito Mussolini nel capoluogo giuliano durante un'adunata in piazza Unità d'Italia. Martina renderà omaggio alle vittime della Shoah alle ore 11.15 deponendo dei fiori alla Risiera di San Sabba, unico lager nazista sul territorio italiano.

Lungo il percorso, il segretario sostera' anche presso la targa che ricorda la moltitudine di esuli istrodalmati fuggiti dalle loro terre e ospitati all'ex Silos, e dinanzi alla targa che ricorda l'incendio appiccato dai fascisti nel 1920 al Narodni Dom. Alle 13 il segretario Martina terrà una conferenza stampa presso il Caffè San Marco, in via Battisti 18. A seguire, Martina incontrerà militanti e simpatizzanti nei locali della Birreria Forst, in via Galatti 11.