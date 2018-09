Nuova edizione per ‘The International Trieste Tattoo Expo’

TRIESTE - I migliori tatuatori al mondo sono pronti a ritornare a Trieste a novembre, con l'undicesima edizione di "The International Trieste Tattoo Expo", convention internazionale del tatuaggio che vanta ogni anno migliaia di visitatori nelle tre giornate di expo, in un evento consolidato nel settore. La location non cambia, da anni ormai molto apprezzata. Confermato quindi il Salone degli Incanti, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 novembre.

TATOO - Oltre 200 tra i tatuatori presenti, che si confronteranno anche negli attesi contest. Spazio poi alle aree commerciali, tra abbigliamento, gadget e altre curiosità sempre legate al mondo dei tatuaggi. E ancora il punto riservato agli spettacoli, con musica dal vivo, art fusion, body painting, danze tribali e una competizione di ballo tra Crew. Ci saranno anche stand gastronomici, con specialità della regione e non solo.

INCONTRI - Nell'area conferenze si svolgerà l'incontro annuale dell'associazione tatuatori Friuli Venezia Giulia per discutere tutti i nuovi aspetti amministrativi e burocratici e le nuove normative europee sul tatuaggio, via libera anche a workshop di tecniche di tatuaggio e approfondimenti sul disegno e sulle nuove attrezzature. Presentatore dell'undicesima edizione sarà Andrea Rock di Virgin radio, special guest Elena Grimaldi.

Tutte le info aggiornate le si possono trovare sul sito ufficiale www.triestetattooexpo.com.