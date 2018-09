Trieste, precipita a terra e muore: indaga la polizia

TRIESTE - Sarebbe precipitato a terra, perdendo la vita. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato.

I FATTI - La vittima è un uomo di circa 80 anni. La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata attorno alle 10.15. Dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate in via della guardia 1 (in una corte interna), un’automedica e un’ambulanza. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto che constatare la morte dell’anziano che è precipitato da un’altezza ancora da determinare. Da chiarire anche tutte le dinamiche. Sono in corso le indagini.