Tedeschi Trucks Band in Fvg l’unica tappa del Nordest

TRIESTE - Dopo il successo milanese dello scorso anno, la Tedeschi Trucks Band, guidata sapientemente da Susan Tedeschi e Derek Trucks, torna dal vivo in Italia per due esclusive date. Dopo il debutto milanese, la band sarà protagonista dell’unico concerto nel Nordest Italia al Politeama Rossetti di Trieste, il prossimo 18 aprile 2019, per quello che si annuncia già come uno degli appuntamenti musicali più interessanti della prossima stagione.

BIGLIETTI - I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Barley Arts e Pordenone Blues Festival, saranno in vendita a partire dalle 10 di mercoledì 19 settembre, sul circuito Ticketone e alle biglietterie del Politeama Rossetti. Gli organizzatori consigliano al pubblico di diffidare da canali di vendita che non siano quelli ufficiali. Per tutte le informazioni, i prezzi e i punti vendita, visitare il sito www.azalea.it .