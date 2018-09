‘Pizzicati’ a fumare nonostante il divieto: sei persone sanzionate

TRIESTE – La polizia locale continua i controlli sul territorio a 360 gradi: sicurezza stradale ma non solo, anche sicurezza alla salute. Negli scorsi giorni, a seguito della segnalazione di un cittadino, il personale della muunicipale ha effettuato un controllo all'interno del garage del Terminal dei bus, in piazza Libertà, dove erano state segnalate alcune persone intente a fumare.

I FATTI - All'arrivo della pattuglia sei persone sono state sorprese a fumare, incuranti del divieto previsto dalle Legge 3/2003; di queste sei persone, tre uomini e tre donne, due dei quali erano autisti degli autobus in partenza dalla città. Tutti sono stati sanzionati, come previsto dalla legge, per un ammontare di 55 euro.