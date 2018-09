Al via le iscrizioni alla Trieste Half Marathon 2019

TRIESTE - Iscrizioni aperte online alla Trieste Half Marathon, la mezza maratona in programma domenica 5 maggio 2019, inserita del calendario del Trieste Running Festival, organizzato dall' Apd Miramar. Confermato il percorso introdotto lo scorso anno, con partenza dall’abitato di Aurisina fino a piazza Unità d’Italia, con il tracciato che toccherà come sempre la splendida Strada Costiera e poi da Barcola si affiancherà a quello della Miramar Family, la popolare non competitiva con il via fissato a Miramare.

ISCRIZIONI - Chi vuole partecipare alla mezza maratona può approfittare delle iscrizioni già attive sul sito www.triesterunningfestival.com e chi prima si iscrive, più risparmia. La prima fascia scade il 30 settembre, con una tariffa speciale.

LA MARATONA - Il Trieste Running Festival, l'evento sportivo più partecipato del Friuli Venezia Giulia, torna nel 2019 con la consueta formula ormai consolidata, che prevede una settimana di appuntamenti running in programma dal 28 aprile al 5 maggio. Si comincia domenica 28 aprile con la Trieste SoloWomenRun, corsa femminile solidale, che fa parte del un circuito nazionale, realizzato in collaborazione con 42K srl, che abbina lo sport a iniziative di responsabilità sociale. Si prosegue nei giorni successivi con la Miramar Young, la corsa dei bambini, e la SoloDoggyRun, la passeggiata con i cani, che come sempre destinerà parte delle iscrizioni all' Astad, rifugio per animali abbandonati. Nel frattempo aprirà i battenti Casa Miramar, per iscrizioni e ritiro pacchi gara per le principali corse della domenica. Sabato 4 maggio spazio a tanti eventi sportivi collaterali, curati da diverse società sportive accolte nell' evento dall' Apd Miramar. Domenica 5 maggio infine la giornata principale, con la Miramar Family e la Trieste Half Marathon. Iscrizioni e informazioni online, www.triesterunningfestival.com e www.solowomenrun.it, e sui social ufficiali Facebook e Instagram.

