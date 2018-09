Duino Aurisina: spacciatore minorenne fermato dai carabinieri

TRIESTE - Nel mese di giugno, nel centro Duino Aurisina, il personale della locale stazione dei carabinieri ha fermato cinque ragazzi del posto, uno dei quali minorenni. Dal successivo controllo è emerso che due di loro, R.O. e S.A, quest’ultimo il minore, avevano con sé della marijuana, per un totale di grammi 20 circa. I ragazzi sono quindi statai segnalati quali assuntori alla Prefettura di Trieste.

IL MINORE - Dalla successiva attività svolta, anche con l’ausilio di mezzi tecnici, è emerso che a fornire in più occasioni lo stupefacente ai due, era stato un altro minorenne A.H., di origine pachistana, richiedente asilo politico, domiciliato in una comunità del minori non accompagnati presente sul Carso Triestino, la cui direzione ha ampiamente collaborato con gli inquirenti.

CUSTODIA CAUTELARE - L’indagine, una volta accertata la minore età dell’indagato, è passata alla Procura competente ed il Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni, Francesco Verderese, , ha richiesto al Gip la misura cautelare. Nei confronti del minore straniero, è stata dunque emessa un’ordinanza di custodia cautelare con inserimento in comunità, poi eseguita dai militari dell’Arma, che hanno condotto il giovane in una struttura della provincia di Pordenone, dove si trova tutt’ora, per detenzione e spaccio di stupefacenti.