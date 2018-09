TRIESTE - Ormai siamo abituati a vederne di tutti i tipi e colori. Difficile però pensare che proprio quel dettaglio possa essere ricercato per un casting, eppure, dobbiamo ricrederci.

IL CASTING - E’ notizia di poco fa che per il film ‘Se ti abbraccio non aver paura’ di Gabriele Salvatores, Galaxia Casting è alla ricerca urgente di una ragazza maggiorenne con braccia tatuate (molto tatuate). Meglio se residente in Friuli Venezia Giulia. Inviare foto e contatti a: indianacasting.fvg@gmail.com.