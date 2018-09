Trieste: nuova edizione per il ‘World animal day’

TRIESTE - Al via la quarta edizione del ‘World animal day’, quest’anno dedicato al tema delle specie a rischio di estinzione: ‘Rondini, api e pipistrelli: animali che non vedremo più’ è appunto il titolo della kermesse che prenderà il via domenica 30 settembre (dalle 10 alle 17) al Montedoro shopping center di Muggia. Trieste si conferma così l’unica città italiana a ospitare il movimento globale World animal day. L’evento proseguir il 4 ottobre al rione San Giacomo e il 7 ottobre alla scala reale, davanti piazza Unità.

LA GIORNATA sarà inaugurata dal sindaco di Muggia Laura Marzi. Sarà presente inoltre Alicia Andrews, dal 2016 ambasciatrice del World animal day in Italia nonché presidente della onlus di Sos pappagalli. Testimonial dell’edizione 2018 è l’onorevole Michela Brambilla. Nel corso della giornata si terranno dimostrazioni cinofile e conferenze dedicate alle specie a rischio sopra citate. Domenica 4 ottobre ci si sposta a san Giacomo, dove si terranno dimostrazioni e attività cinofile oltre che la tradizionale benedizione degli animali a cura di don Lorenzo Magarelli. Sarà presente l’assessore all’Educazione zoofila del Comune di Trieste Michele Lobianco. ‘Per noi essere giunti alla quarta edizione è una grande soddisfazione e una conferma dell'impegno svolto negli ultimi anni a favore della sensibilizzazione sul tema del rispetto dell'ambiente e degli animali’, afferma il Comitato Trieste animal day, che promuove il World animal day nel capoluogo giuliano. ‘Si ringraziano l'onorevole Michela Brambilla per averci mandato una sua rappresentanza unitamente al suo messaggio - proseguono gli organizzatori -; l’ambasciatrice Wad in Italia Alicia Andrews per la sua presenza e collaborazione alla realizzazione dell'evento ; il Comune di Trieste che ha coorganizzato con noi l'evento; la Regione e i Comuni di San Dorligo della Valle e di Muggia che ci hanno sostenuto con il loro patrocinio; il Montedoro shopping center che ci ospita; tutte le Unità cinofile e le rispettive forze militari e civili; la parrocchia di San Giacomo e la Società velica Barcola e Grignano per la collaborazione; i relatori; il pubblico e in generale tutti coloro che hanno reso ancora una volta possibile celebrare il Word animal day anche nella nostra regione’. Per i visitatori del Wad 2018 il 4 ottobre dalle 14 alle 19 ci sarà una convenzione con il parcheggio Saba Italia di San Giacomo.

Info e programma: www.triesteanimalday.it