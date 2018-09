Ubriaca al volante causa un incidente: denunciata una 37enne

TRIESTE - Nel pomeriggio del 24 settembre la polizia di Stato di Trieste ha denunciato, in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza, una cittadina italiana, M.D.A.S., nata in Brasile nel 1981 e residente in città.

I FATTI - A bordo della sua autovettura, la donna ha causato un incidente stradale tamponando un veicolo che la precedeva in via dell’Istria. Sul posto per i primi soccorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118, mentre i rilievi sono stati effettuati da un equipaggio della squadra volante della Questura. La donna, che è apparsa in evidente stato di alterazione alcolica, è stata sottoposta all’alcoltest con l’ausilio di una pattuglia della polizia locale risultando positiva. Motivo per il quale è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e affidato a una ditta specializzata del settore.