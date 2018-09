Utile netto di 4,7 milioni per Autovie Venete

TRIESTE - Consiglio di Amministrazione dedicato al bilancio dell’esercizio luglio 2017-giugno 2018 quello che si è svolto a Trieste, nella sede di Autovie di via Locchi 19, illustrato ai consiglieri dal presidente della Concessionaria Maurizio Castagna. Un bilancio meno 'brillante', ma pur sempre positivo, rispetto a quelli degli anni precedenti. L’utile netto è di 4 milioni 730 mila 225 euro (a fronte degli 8 milioni 773 mila 688 euro dell’esercizio precedente) perché sono aumentati – e non di poco – gli accantonamenti «effettuati - ha precisato Castagna - nel rispetto delle regole di calcolo dell’indennizzo, in previsione del rinnovo della concessione. Accantonamenti che, a tutt’oggi, superano i 50 milioni di euro». Una voce consistente, che nell’esercizio precedente era di 32 milioni euro.

IN CRESCITA ANCHE FATTURATO E INVESTIMENTI - Fatturato in crescita, invece, con un incremento di 3 milioni 311 mila 545 euro. Da 209 milioni 126 mila 129 euro, il valore del fatturato (inteso come ricavi delle vendite delle prestazioni) infatti, è passato a 212 milioni 437 mila 674 euro. Di notevole rilievo la posta relativa agli investimenti, che 'pesa' per 136 milioni. «Nel corso dell’esercizio che si è appena concluso – ha sottolineato il presidente Castagna – sono partiti tutti i cantieri: il terzo lotto nel tratto Alvisopoli Gonars e il primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto Gonars-Villesse». Cantieri che stanno procedendo molto velocemente e che comprendono due opere significative: il ponte sul fiume Tagliamento e il restyling completo del nodo di interconnessione fra la A23 e la A4 a Palmanova.

NUOVI CANTIERI IN VISTA - Non è tutto, perché a breve aprirà anche il cantiere del primo sub-lotto (Alvisopoli-Portogruaro) del secondo lotto e il secondo sub lotto (svincolo e casello di Palmanova) del quarto lotto. «Un obiettivo che il Consiglio di Amministrazione di Autovie – ha ricordato Castagna - si era posto fin dall’inizio del mandato e che con orgoglio possiamo affermare di aver raggiunto». Un risultato, quello dell’avvio di tutti i lavori che ha visto la struttura di Autovie impegnata al massimo a supporto dell’azione del Commissario. «Concludere tutto il tratto Portogruaro-Palmanova ben prima della fine del 2020 – ha aggiunto – è il traguardo che ci siamo posti e realisticamente ora possiamo dire di esserci vicini». Il Consiglio, al termine della seduta, ha anche convocato l’annuale assemblea di bilancio che è stata fissata per il 26 ottobre.