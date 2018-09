Polizia: importante spazio espositivo istituzionale alla Barcolana

TRIESTE - Ormai il ‘pianeta’ Barcolana si è messo in moto. Si avvicina il 5 ottobre, data in cui inizieranno gli eventi collaterali della 50.ma edizione della regata più affollata del mondo, che prenderà il via domenica, 14 ottobre, alle ore 10.30. Presente la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, la festa della Barcolana sarà impreziosita dal sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori poco prima della partenza.

IL VILLAGGIO - Importante il Villaggio lungo le rive cittadine: stand e tensostrutture aperti da mercoledì 10 fino a domenica 14. Compreso quello della Polizia di Stato con materiale e uniformi in dotazione alla Squadra Nautica, nonché il simulatore di guida della moto d’acqua per la gioia dei più piccoli. Spazio anche alle specialità della Polizia Postale e delle Comunicazioni che festeggia i vent’anni di istituzione del Servizio, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. Per informazioni in merito alla regata di domenica 14 e alle tante manifestazioni collaterali si può visitare il sito www.barcolana.it.