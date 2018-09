Esof2020, Fantoni: «Vogliamo dare a Trieste e al Paese un evento che si ricorderà a lungo»

TRIESTE - «La prima riunione dello 'steering committee' è servita per prendere in esame le scadenze, possiamo dire che l'avventura di Esof2020 si è messa in moto». Così il champion di Esof2020, Stefano Fantoni, al termine di due giorni di lavori prima con l'audit di Euroscience - per una valutazione dell'organigramma - e poi con il comitato direttivo per iniziare a lavorare sul programma e sui luoghi in cui si svolgerà la manifestazione europea dedicata alla scienza che si terrà a Trieste.

EUROSCIENCE - «Per quanto concerne Euroscience - ha aggiunto Fantoni - si sono detti soddisfatti del lavoro e hanno dato dei suggerimenti sulla base delle esperienze passate per migliorare ulteriormente». Con il Committee, ha fatto sapere, "abbiamo invece messo le prime basi del programma. Possiamo però dire che la corsa è iniziata». Si tratta, ha poi concluso, "di una corsa molto complessa ed esaltante. Vogliamo dare a Trieste e al Paese un evento che si ricorderà a lungo".