Trieste: la ‘Corsa dei castelli 2018’ si arricchirà con la ‘Run family’

TRIESTE - La Corsa dei Castelli raddoppia per importanza e coinvolgimento. La seconda edizione della manifestazione podistica, in programma il prossimo 18 novembre, affiancherà quest'anno alla gara competitiva sulla distanza di 10 chilometri, da Miramare a San Giusto, anche la Run Family non competitiva sulla distanza di 5 km, da Miramare a Porto Vecchio. Partner d’eccezione sarà Bnl per Telethon. La Banca da oltre 26 anni è impegnata nella raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica, totalizzando dal 1992 ad oggi circa 290 milioni di euro a favore della ricerca contro le malattie generiche rare. Alla qualità tecnica della competizione che vede schierati al via atleti di fama internazionale dunque, andrà ad affiancarsi il coinvolgimento di tutta la città e un aiuto concreto alla ricerca. Una parte della quota d'iscrizione alla Run Family, infatti, verrà destinata all'associazione benefica.

TUTTI I DETTAGLI E IL PROGRAMMA completo della manifestazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, svoltasi al Castello di San Giusto, dove sono intervenuti tra gli altri, l’assessore comunale allo Sport, Giorgio Rossi, l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo, il vicepresidente del Coni Fvg Francesco Cipolla, Michele Gamba, presidente di Promorun Trieste che organizza la manifestazione e i rappresentanti di Bnl Telethon e dell'Univesità degli Studi di Trieste. «La nostra idea è quella di valorizzare innanzitutto tutta la città con i due tracciati – ha spiegato Michele Gamba, presidente di Promorun e ideatore della manifestazione insieme al Comune nella persona dell’assessore allo sport Giorgio Rossi -. E in particolare, con la Run Family, valorizzare un'area importante per Trieste come il Porto Vecchio, coinvolgere tutta la città e non solo, visto che abbiamo già ricevuto iscrizioni da altri luoghi, anche fuori regione, e soprattutto aiutare la ricerca che Telethon sostiene da anni».Soddisfazione per la positiva crescita della manifestazione è stata espressa dall'assessore Giorgio Rossi che, dopo aver ricordato i 120 mila visitatori del Castello di San Giusto, ha ribadito «l'impegno del Comune di Trieste ad anticipare e a favorire sempre più l'apertura alla città dell'area del Porto vecchio, anche con appuntamenti destinati ai giovani, allo sport e alla cultura».

LA RUN FAMILY E LA CORSA DEI CASTELLI partiranno in contemporanea alle 10 del 18 novembre dal Parco di Miramare. La competitiva percorrerà Barcola, attraverserà il Porto Vecchio, piazza Unità, Corso Italia per arrampicarsi poi verso il traguardo situato nella piazza d'armi nel Castello di San Giusto. La non competitiva, invece, avrà il traguardo dopo 5 chilometri nel Porto Vecchio, davanti al Magazzino 26, dove già fin dalla mattina ci sarà una grande festa con musica, animazione e intrattenimenti fino al pomeriggio.

LE ISCRIZIONI sono già aperte on line, sul sito www.promorun.it. Dal 16 novembre fino a pochi minuti prima della partenza, ci si potrà iscrivere anche di persona, ma il costo sarà maggiore. Il 16 e 17 novembre il centro iscrizioni, che per tutta la settimana antecedente la manifestazione verrà installato in piazza della Borsa e adibito a info point, sarà aperto dalle 9 alle 19. e domenica 18 novembre dalle 7 alle 8.