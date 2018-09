'Razzismo in cattedra': la mostra sarà inaugurata al Sartorio

TRIESTE - Sarà inaugurata il 4 ottobre al museo Sartorio di Trieste la mostra sulle leggi razziali "Razzismo in cattedra" del liceo Petrarca, sospesa dopo che il Comune aveva invitato alla "prudenza" sulla scelta della locandina, la quale ritraeva tre ragazze sorridenti e una prima pagina del 'Piccolo', risalente al 1938, che annunciava la cacciata di insegnanti e studenti ebrei da scuola.

AL SARTORIO - "Il Comune - spiega la dirigente scolastica Cesira Militello - ha concesso le sale del museo Sartorio per l'allestimento e il manifesto originale è stato accettato». La situazione di stallo si è "risolta", osserva Militello: "il manifesto è in fase di stampa e la mostra sarà visitabile fino al 14 ottobre». Saranno esposti documenti scolastici, fotografie e giornali dell'epoca; pagelle e quaderni degli ex alunni del Petrarca. "Stiamo valutando di avviare un nuovo progetto di alternanza scuola-lavoro per realizzare una versione digitale della mostra perché possa essere fruibile dalle città che si sono offerte di ospitarla".