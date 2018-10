‘2000 flauti 2000 vele’: il concerto di flauti traverso più grande del mondo va in scena a Trieste

TRIESTE – Si chiama ‘2000 flauti 2000 vele’, il concerto di flauti traverso più grande del mondo – ideato dalla Trieste Flute Association per Barcolana50 con la consulenza artistica del Maestro Valter Sivilotti – in programma domenica 7 ottobre alle 16 in piazza Unità d’Italia.

I MUSICISTI - Professionisti, studenti e principianti provenienti dall’Italia e dall’estero eseguiranno in prima assoluta musiche originali del Maestro Sivilotti, ispirate a Trieste e alla regata Barcolana, in un connubio ideale tra il vento che gonfia le vele e l’aria che genera il suono. Un evento unico e straordinario della città di Trieste pensato per la città di Trieste, che coinvolgerà tantissimi giovani allievi delle scuole medie e superiori, delle scuole di musica, dei licei musicali fino ad arrivare ai Conservatori. Uno dei momenti più attesi del concerto sarà l’esecuzione del brano inedito ‘Barcolana 2018’, scritto appositamente per l’occasione speciale dal Maestro Sivilotti per un gruppo così eterogeneo, che vedrà la presenza di ben 7 direttori: uno sul palco principale a dirigere i professionisti e gli altri sei in piazza per dirigere gli studenti e i principianti.

BOB SINCLAR - Due, inoltre, le importanti novità riguardanti il concerto speciale per il Burlo Garofolo di Trieste in programma sabato 6 ottobre (inizio alle 21, fine concerto 23) con Bob Sinclar, il dj più famoso del mondo che ha prodotto alcuni dei successi più iconici della dance music facendo ballare milioni di persone, che darà ufficialmente il via ai festeggiamenti per il 50esimo di Barcolana. L’attesissimo evento verrà trasmesso in diretta anche su Radio2, a partire dalle ore 22:00, con la conduzione di Raffaele Costantino, uno degli speaker di punta della celebre emittente radiofonica nazionale. È stata inoltre confermata anche per quest’edizione la partnership tra Barcolana e Trenitalia, che metterà a disposizione una serie di ‘treni speciali’ per il rientro dal concerto. Tutte le informazioni e gli orari sono consultabili sul sito www.trenitalia.com.

‘SECRET CONCERT’ - Il programma di ‘Barcolana in Musica’ si concluderà venerdì 12 ottobre con la terza edizione del ‘Secret Concert’, il concerto in una location misteriosa con un artista segreto (non si sa chi suoni e non si sa dove suoni) che ha già registrato il tutto esaurito a soli due giorni dall’annuncio. Nella prima edizione il protagonista è stato Mauro Ermanno Giovanardi che si è esibito nella ex galleria anti aerea Kleine Berlin in via Fabio Severo, lo scorso anno il cantante de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi, nella sala motori dell’Ursus e quest’anno. Il programma di ‘Barcolana in Musica 2018’ è ideato dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, Despar e l’Irccs Burlo Garofolo di Trieste, con la consulenza organizzativa di VignaPR srl.

Info: www.barcolana.it